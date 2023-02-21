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Общество

Диетолог рассказала о полезных начинках для блинов

21.02.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности.

«Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы», — рассказала диетолог.

По ее словам, не стоит запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи. Об этом сообщает РИА Новости.

Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля.

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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