«Заигрыш»: что нельзя делать во второй день Масленицы

Второй день Масленицы наступил 21 февраля. Вторник масленичной недели называется «Заигрыш».
Как сообщают открытые источники, в этот день можно попытать свое счастье и попробовать создать свою семью. Во время Великого поста нельзя было венчаться, пары могли только присматриваться друг к другу и заключать предварительные договоры. Во вторник большие компании из парней и девушек собирались рано утром. Традиционно они отправлялись кататься на санках. Чаще всего их сопровождали родственники, чтобы точно так же присмотреться к потенциальным супругам. Пары, которые уже состояли в отношениях должны были вместе скатиться с ледяной горки, тогда, считалось, что они останутся вместе на долгие годы.
Также в этот день начинались игры: строили балаганы, катались на лошадях, ходили в гости друг к другу. За веселье и потеху по традиции угощали блинами. Молодежь во второй день масленичной недели продолжала веселиться, катаясь с горок и создавая снежные крепости. Старшее поколение занималось исключительно хозяйственными делами.
Согласно поверьям, 21 февраля нельзя было делать следующее:
Во второй день Масленицы принято печь блины и пироги. Мясо есть запрещалось, зато овощи, яйца, грибы, молочные продукты и рыбу ели с удовольствием.