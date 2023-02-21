Общество

«Заигрыш»: что нельзя делать во второй день Масленицы

Второй день Масленицы наступил 21 февраля. Вторник масленичной недели называется «Заигрыш».

Как сообщают открытые источники, в этот день можно попытать свое счастье и попробовать создать свою семью. Во время Великого поста нельзя было венчаться, пары могли только присматриваться друг к другу и заключать предварительные договоры. Во вторник большие компании из парней и девушек собирались рано утром. Традиционно они отправлялись кататься на санках. Чаще всего их сопровождали родственники, чтобы точно так же присмотреться к потенциальным супругам. Пары, которые уже состояли в отношениях должны были вместе скатиться с ледяной горки, тогда, считалось, что они останутся вместе на долгие годы.



Также в этот день начинались игры: строили балаганы, катались на лошадях, ходили в гости друг к другу. За веселье и потеху по традиции угощали блинами. Молодежь во второй день масленичной недели продолжала веселиться, катаясь с горок и создавая снежные крепости. Старшее поколение занималось исключительно хозяйственными делами.

Согласно поверьям, 21 февраля нельзя было делать следующее:

Крестьянам 21 февраля запрещено было оставлять без присмотра серп, иначе он мог утеряться, а вместе с ним и удача хозяина.

Не стоит планировать в этот день хирургические операции, однако если это не экстренные случаи.

Также, 21 февраля – не лучшее время для удаления зубов и похода к стоматологу. На тех, кто ослушается запрета, могут навести порчу.

Завидовать вообще нельзя, но именно 21 февраля это занятие особенно считалось отрицательным. Если не прислушаться к запрету, то это негативно отразится на жизни и принесет множество несчастий.

Все серьезные дела, связанные с финансами лучше отложить на другой день, чтобы вас не обманули и не обокрали.

Не рассказывать о своих снах, особенно до полудня. В противном случае плохие сновидения быстро сбудутся, а хорошие, наоборот, не исполнятся наяву.

Во второй день Масленицы принято печь блины и пироги. Мясо есть запрещалось, зато овощи, яйца, грибы, молочные продукты и рыбу ели с удовольствием.