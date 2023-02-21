Общество

Компании Псковской области стали на 72% чаще предлагать работу по вечерам

За год число вакансий с возможностью работать по вечерам в Псковской области выросло на 72%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Ситуация со спросом на вечерних работников развивается в целом по стране достаточно активно: только с начала года в целом по России работодателям потребовалось почти 70 000 работников на вечерние смены. Это на 87% больше, чем в начале 2022 года. При этом за год спрос на таких специалистов у компаний Псковской области вырос на 72%. В целом работодателям СЗФО нужно более 8 000 таких работников, что также на 79% больше прошлогодних показателей.

Наибольшая доля вакансий и как следствие спрос на вечерних работников держится в сфере ретейла (каждая третья вакансия или 27%), в сфере транспорта и логистики (11% вакансий с начала года), ИТ-сфере (10%). Также востребованы вечерние работники у работодателей из образовательных учреждений: 4% вакансий для репетиторов, преподавателей онлайн-школ, у компаний из сферы ресторанного бизнеса (4%), а также в банковском деле (3%).

«При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.) в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы. При этом спрос на персонал у работодателей не падает, держится на стабильном уровне или даже растет. Всё это толкает компании на новые шаги по трудоустройству персонала по вечерам. Это удобно для соискателей, уже имеющих одну работу и нуждающихся в подработке, а также удобно для работодателей. Ведь с такими сотрудниками можно работать как с самозанятыми, а это более легкий налоговый режим и удобный формат оформления человека на работу», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.