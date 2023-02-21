Общество

В Псковской области вспоминают спецназовцев, героически погибших в битве при Харсеное

Сегодня, 21 февраля, исполняется 23 года со дня подвига псковских спецназовцев. Его вспоминают во всех муниципалитетах области. На территории тактического соединения прошли памятные мероприятия. В школах региона проходят уроки мужества и тематические беседы с учащимися. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы делаем все необходимое, чтобы такие события хранились в памяти страны, были понятны молодому поколению, всегда оставались предметом изучения в школах. Желаю жителям Псковской области мирного неба над головой, а нашему спецназу - успехов в службе, всегда выполнять поставленные задачи и возвращаться живыми», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

3 марта в Городском культурном центре Пскова пройдет концерт патриотического творчества «Родина ГероеV». Он посвящён памяти военнослужащих соединения армейского спецназа; воинов-десантников 6-й роты, погибших в Аргунском ущелье; военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО. Вход свободный, прийти может каждый.

Напомним, наиболее трагическая страница истории псковского спецназа — битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года соединение спецназначения вступило в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них — спецназовцы.

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, указом президента России капитану Михаилу Боченкову, капитану Александру Калинину и старшему лейтенанту Сергею Самойлову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Этим же указом главы государства остальные погибшие в бою спецназовцы награждены орденом Мужества посмертно.

С 2013 года дата 21 февраля в Псковской области отмечается как региональный День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою. На гранитных досках памятника, расположенного на территории соединения, увековечены имена 227-ми бойцов. Они погибли при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказе.