Общество

Более 100 коробок с книгами отправили псковичи новым территориям России

К акции, организованной «Молодой гвардией», присоединились школьники, воспитанники детских садов, их родители и педагоги, депутаты, партийцы и активисты партийного проекта «Женское движение "Единой России"». Неравнодушные жители региона собрали большое количество книг для последующей их отправки в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Книги принимали в местных общественных приемных всех муниципалитетов региона. Сегодня книги переданы для отправки в место назначения. В погрузке коробок с книгами приняли участие спасатели аварийно-спасательной службы Пскова из Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» и сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области. Транспорт для перевозки книг в Санкт-Петербург, где будет сформирована общая «посылка» от Псковской, Новгородской, Ленинградской и других областей Северо-Запада, предоставил Алексей Гиацинтов, член общественной палаты Псковской области.

Теперь школьники, воспитанники детских садов и студенты Донбасса будут иметь возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, читать художественную литературу на русском языке, изучать доблестные страницы истории нашей страны.

Напомним, акция инициирована молодёжью и проводится в рамках проекта объединения «Культурная страна» под эгидой «Молодой гвардии». Молодогвардейцы собирали книги (художественную, научную, детскую литературу); журналы, связанные с историей и культурой России; географические карты и атласы, учебники. Важно, чтобы книги были новыми или в хорошем состоянии. Проект активно поддержали органы исполнительной власти, депутаты, образовательные учреждения и обычные жители Псковской области.