Общество

Путин предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей до 100 тысяч

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на обучение и медицинские расходы - со 120 до 150 тысяч рублей.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей, - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, не обременительно для граждан.