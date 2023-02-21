Общество

Еда на заказ убивает рестораны – Андрей Филатов

Убивает рестораны еда на заказ, а не фастфуд. Такое мнение высказал эксперт Федерации рестораторов и отельеров России, известный псковский ресторатор, преподаватель ПсковГУ Андрей Филатов в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

«Фастфуд не убивает ресторан, это две ниши, которые развиваются параллельно. Мы пробовали делать качественный, дорогой бургер, но псковичи не могут себе позволить натуральный дорогой и очень качественный продукт. Они привыкли есть бургеры за 60-100 рублей. А мы понимаем, что это продукт, рассчитанный на массовость», - прокомментировал Андрей Филатов и добавил, что убивает рестораны еды на заказ.

Отдельно он остановился на пицце. «На сегодня, то, что мы продаем, пиццей не является. Тесто для настоящей пиццы должно выстаиваться около суток, и оно получается тонким и хрустящим, но при этом транспортировка невозможна, потому что пицца теряет влагу, вкус и становится невкусной. Поэтому у нас делают пиццу на обычном тесте. Она не только убивает, она подменяет понятие. Нельзя также шашлык доставлять, роллы. Ролл, который вам доставили, не содержит свежих продуктов. Это меняет характер еды. Я сторонник того, что надо спокойно есть бургер или суши в ресторане. Спокойно и не торопясь все съесть», - добавил ресторатор.