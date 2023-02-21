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Специалист назвала малоизвестные причины развития глаукомы

Глаукома развивается вследствие атрофии зрительного нерва. При этом причиной развития болезни могут стать не только общеизвестные факты, но и, например, диабет. Об этом рассказала офтальмолог, хирург «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе.

Кроме того, риск развития глаукомы наблюдается у людей с повышенным глазным давлением. Особенно опасно состояние, когда давление отличается в двух глазах, отметила офтальмолог. Помимо этого, уточнила специалист, вызвать глаукому может как дальнозоркость, так и близорукость. Катаракта также в числе причин, вызывающих развитие этой болезни глаз, сообщает RuNews24.

Для эффективного лечения глаукомы и раннего выявления патологии Дгебуадзе советует проходить регулярные осмотры у специалистов. При этом важно измерять внутриглазное давление.

При этом офтальмолог подчеркивает: если человек испытывает боль в глазах и висках, это говорит о необходимости срочной операции, так как другого способа сохранить зрение нет.