Общество

Покупателей предупредили о «мертвых» полках в магазинах

Не всегда на труднодоступных полках магазинов (внизу или вверху) сложно найти качественный товар, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Часто магазины специально выделяют места под товар с «последним шансом купить», продавая его с максимальным дисконтом. Нередко это качественные товары с поврежденной упаковкой, либо с истекающим (но не истекшим) сроком годности. В условиях падающих доходов покупатели готовы выбирать именно их. В этом случае они внимательно изучают даже неудобные «мертвые» полки, пишет агентство «Прайм».

Раньше на таких полках могли лежать товары в больших упаковках, не пользующиеся спросом. Либо они вовсе могли пустовать. Обычно на «мертвые» полки приходится не более пяти процентов продаж, поэтому ими можно было пренебречь.

Но сейчас магазины экономят на утилизации просрочки — ведь она стоит денег, и с любой такой сделки нужно платить налоги. Они предпочитают самостоятельно реализовывать на неудобных полках то, что нужно поскорее продать. По принципу — кому надо, тот найдет, уточнила эксперт