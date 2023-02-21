Общество

Маркетплейсам ужесточат наказания за продажу табачных изделий и вейпов

Табачники предложили регуляторам усилить ответственность маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащей продукции, например, вейпов, электронных сигарет, рассказали в Минпромторге. В течение 2023 года этот вопрос и критерии ужесточения заинтересованные министерства обсудят на межведомственной рабочей группе.

Действующее регулирование запрещает продавать в сети обычные и электронные сигареты, а также вейпы, речь идет обо всех изделиях с никотином. Но на практике это не значит, что торговцы на онлайн-агрегаторах четко следуют этому правилу, пишут «Известия».

«Маркетплейсы — крупнейший канал по онлайн-продаже табака и никотинсодержащей продукции («электронки», плюс вейпы), что прямо запрещено законом», уточнили «Известиям» производитель сигарет JTI Россия.

Поэтому наказание за онлайн-торговлю для маркетплейсов, мессенджеров и социальных сетей следует ужесточить, представитель JTI Россия. Это должно быть существенное увеличение штрафов вплоть до досудебной блокировки сайта — как это предусмотрено для алкоголя. Сейчас если продавцы игнорируют действующий запрет, то их ждет штраф в 50 тысяч рублей для юридических лиц, а для физических — до 3 тысяч рублей. Об этом сказано в статье. 14.53 КоАПа — «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», напомнили изданию в «Общественной потребительской инициативе».

Роспотребнадзор поддерживает инициативы, которые направлены на противодействие незаконному обороту табачной и никотиносодержащей продукции. В 2022 году по искам службы суды решили запретить распространение такой информации более 500 раз. Минсельхоз предлагает блокировать доменные имена, сайты или отдельные страницы, которые предлагают сигареты и никотиносодержащую продукцию, сказали в министерстве.