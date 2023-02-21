Общество

Заседание коллегии регионального Роспотребнадзора проходит в Пскове

Заседание коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области проходит сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выступила с приветственным словом. «Приятно поблагодарить и сказать самые добрые слова специалистам, которые не просто стоят на страже, но и участвуют в серьёзных мероприятиях, которые обеспечивают санитарную безопасность в Псковской области. Мы понимаем, насколько высока ответственность, которая лежит на вас. Я хотела бы поблагодарить вас и выразить уверенность, что в 2023 году планы будут выполнены. Нам очень важно продолжать работу по снижению смертности», - сказала Вера Емельянова и напомнила, что Псковская область прошла серьёзные испытания в ковидное время.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко рассказала об итогах деятельности в 2022 году и задачах на 2023 год.

«Деятельность управления Роспотребнадзора по Псковской области в 2022 году была направлена на реализацию комплекса профилактических мероприятий, предупреждение нарушений требований, на применение новых форм контроля, а также на повышение прозрачности деятельности», — сказала она.