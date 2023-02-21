Общество

Торжественное вручение паспортов подросткам состоялось в Пскове. ФОТО

Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации состоялось в Пскове сегодня, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в Детской музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Паспорта гражданина Российской Федерации подросткам Псковской области и переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик вручил глава города Пскова Борис Елкин.

«Это новый этап с новыми возможностями. Желаю вам пройти его с удовольствием и хорошим настроением», - отметил Борис Елкин.

Церемония продолжилась творческим поздравлением учащихся музыкальной школы. Завершилось мероприятие гимном города Пскова и общим фотографированием.