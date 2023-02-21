Общество

Почти 300 тысяч случаев инфекционных и паразитарных болезней зарегистрировали в Псковской области в 2022 году

280 629 случаев инфекционных и паразитарных болезней зарегистрировали в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области 22 февраля.

Этот показатель на 16% больше, чем за 2021 год (242 003). Без учёта коронавируса, ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний, зарегистрировали 12 742 случая, что на 46% больше, чем в 201 году (8725).

«По сравнению с 2021 годом отмечено снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных и четырёх паразитарных болезней. Не зарегистрировано случаев заболеваний такими инфекциями, как корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, столбняк, коклюш, острый вирусный гепатит В», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Она напомнила, что на территории региона проводят противоэпидемические и профилактические мероприятий по коронавирусу. Так, в прошлом году в Псковской области зарегистрировали 54 433 случая заболевания COVID-19.

Продолжается работа по поддержанию статуса территории, свободной от полиомиелита. Обеспечен высокий уровень охвата детей профилактическими прививками.