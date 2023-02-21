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Общество

Сбербанк проинформировал о режиме работы своих отделений с 22 по 27 февраля и с 7 по 9 марта

22.02.2023 12:24|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 22 по 27 февраля и с 7 по 9 марта 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

  • 22 февраля (среда) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.
  • 23 февраля (четверг) — нерабочий день.
  • 24 февраля (пятница) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
  • 25 февраля (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
  • 26 февраля (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
  • 27 февраля (понедельник) — стандартный рабочий день, бизнес-офисы откроются для клиентов на 30 мин. раньше стандартного.
  • 7 марта (вторник) — офисы банка будут работать в стандартном режиме, сокращённом на 1 час.
  • 8 марта (среда) — нерабочий день.
  • 9 марта (четверг) — стандартный рабочий день.

23–26 февраля и 8 марта обслуживание корпоративных клиентов в отделениях банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса клиентами и открытию отдельных видов счетов.

Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам физических лиц 23–26 февраля и 8 марта будут списываться автоматически в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 23 и 24 февраля, будет перенесена на 25 февраля, по вкладам, которые заканчиваются 26 февраля, — на 27 февраля, 8 марта — на 9 марта. Ежемесячная капитализация вкладов проводится независимо от праздников и выходных дней. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Теги: #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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