Общество

Память погибших защитников Отечества почтили в Пскове. ФОТО

Торжественный ритуал у Могилы Неизвестного солдата в преддверии Дня защитника Отечества состоялся в Пскове сегодня, 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Борис Елкин, представители региональных управлений федеральных ведомств, правоохранительных структур, ветераны, участники молодежных патриотических клубов и движений.

По сложившейся традиции сначала была отслужена заупокойная лития, посвященная воинам, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества к Вечному огню почетный караул возложил гирлянду воинской славы. Михаил Ведерников вместе с другими официальными лицами возложил к монументу цветы. В завершение участники мероприятия под звуки метронома почтили память павших защитников Отечества минутой молчания, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Это мог быть боец 111-й или 118-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к городу. В прошлом году на памятнике были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы, это позволило обновить мемориал.

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Дата установлена федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной Думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной Армии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии».