Общество

Псковская область ставит рекорды по добыче торфа и легкоплавких глин

Объем добычи торфа в Псковской области в 2022 году составил 146,84 тыс. тонн. Рост добычи торфа в 2022 году (+12,1% к 2021 году) в основном связан со значительным увеличением добычи на месторождении «Гальский Мох» (ООО «Ресурс») - +58% к уровню предыдущего года и постепенным выходом предприятия на проектную мощность, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Объем добычи торфа в 2022 году является максимальным с 1997 года и превышает предыдущий рекорд 2018 года, составлявший 141,3 тыс. тонн.

Дальнейший рост добычи торфа может быть связан с развитием рынков сбыта в регионах Российской Федерации, а также развитием сельского хозяйства на территории области.

Кроме того, в 2022 году продолжилось наращивание добычи на месторождении легкоплавких глин «Луковское» – 28,7 тыс. кубометра, что в 2,5 раза превышает уровень добычи 2021 года. Значительный рост добычи сырья связан с выходом на проектную мощность ОАО «Псковский кирпичный завод», выпускающего полнотелый и пустотелый, одинарный и утолщенный кирпичи по ГОСТ 530-2012. Количество выпускаемых заводом кирпичей различных видов достигает 20 млн. штук в год.