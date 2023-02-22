Общество

Печь блины на растительном молоке для снижения калорийности рекомендовал диетолог

По словам диетолога-консультанта, заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, для того, чтобы снизить калорийность блинов, можно отказаться от ряда привычных ингредиентов, используемых при их приготовлении.

Например, сократить количество сахара, заменить привычное молоко растительным или водой, пишет RuNews24.

Диетолог уточнил, что в одном литре молока содержится 590 килокалорий. Если заменить его на растительное молоко или разбавить водой, получится снизится калорийность блюда, уверен эксперт.

Кроме того, такие блины получаются тонкими и кружевными, добавляет издание «Лента.ру».

Также можно заменить рафинированную муку высшего сорта на ржаную или гречишную. Такая мука богата клетчаткой, которая способствует пищеварению, помогает более полному усвоению питательных веществ и замедляет всасывание сахара в кровь, добавил эксперт.