Общество

Любопытные факты о мусоре перечислил «Экопром»

Наука о способах и методах утилизации мусора называется гарбология. Название в переводе с английского звучит как мусороведение или мусорология. Она представляет собой отдельное направление в экологии и занимается изучением отходов, а также способов его утилизации и переработки. Некоторые любопытные факты о мусоре рассказали в ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Среднестатистический россиянин производит в год около двух кубометров мусора — примерно 400 килограмм. Это около 1,1 килограмма в день. Для улучшения экологической ситуации в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России есть экотакси – специальные авто, которые забирают на переработку ваш раздельно собранный мусор.

Проблема мусора россиян волновала давно. Так, после того, как было завершено строительство Зимнего дворца, вся площадь была полностью завалена строительным мусором, и встал острый вопрос о том, что же с ним делать. Император Пётр III решил оригинальным способом избавиться от отходов строительства: он приказал объявить народу, что каждый желающий может взять всё что угодно с площади и при этом абсолютно бесплатно. В течение нескольких часов весь мусор был убран.

В мире одна семья ежегодно в среднем использует 500 пластиковых бутылок. Каждой из них необходимо 700 лет, чтобы разложиться в естественной среде. А кофейному стаканчику из стирофоама (вид полистирена) нужно на естественное разложение 500 лет. Стекло разлагается 1 миллион лет, но может быть переработано неограниченное количество раз. Средства гигиены, такие как подгузники, салфетки и впитывающие пеленки могут стать серьезной проблемой для экологии, так как они разлагаются в естественной среде до 500 лет.

Полиэтиленовые пакеты являются одним из самых опасных видов мусора и способны уничтожить целую экосистему. Брошенный в воду пакет может плавать в ней до 100 лет, а у каждой третьей морской птицы или рыбы в желудке находят пластик или полиэтилен. Пластиковые отходы, которые попадают в океан, убивают около 1 миллиона морских обитателей ежегодно. В то же время сигаретные окурки являются самым распространенным мусором на Земле. Ежегодно люди выбрасывают до 4 500 000 000 окурков.

Каждая тонна переработанной бумаги, картона и гофрокартона сохраняет 17 деревьев и 26500 литров воды, а также уменьшает загрязнение на 95%, а из 1 миллиона переработанных мобильных телефонов получается 16 тонн меди, 350 килограмм чистого серебра, 34 килограмма драгоценного золота и 14 килограмм довольно редкого палладия.

Для изготовления коврового покрытия для комнаты среднего размера требуется около 1200 пластиковых бутылок. Пластик изготавливают из нефти и газа, запасы которых ограничены. Поэтому переработка пластика позволяет сохранить нефть и газ для других нужд.

Самой первой страной, занявшейся проблемой переработки мусора на планете, стала Англия, она занялась переработкой ещё 200 лет назад. В конце XIX века появился первый в мире завод, задачей которого было сжигание мусора.

Источник: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).