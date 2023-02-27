Общество

Кредит: лайфхаки от знающих

Как в Пскове взять кредит с максимальной выгодой, при этом уменьшить ставку по мере выплаты остатка задолженности? Как превратить несколько займов в один и позволить себе кредитные каникулы? В этой статье мы собрали практические советы от военного, учителя и врача, которые на собственном опыте оценили кредитные предложения от российских банков.

Сравнить предложения разных банков

Совсем недавно офицер Алексей Степанов перевез свою семью в Псков, и, как это часто бывает, при смене места жительства он столкнулся с непредвиденными расходами. «Затраты на косметический ремонт в новой квартире стали для нас неожиданностью, и, поскольку семейный бюджет был запланирован на другие нужды, мы с женой решили взять кредит, – рассказывает Алексей. – За один день обошли пять банковских отделений и были удивлены: насколько сильно отличаются процентные ставки. В одном банке нам даже предложили кредит под 20,9% годовых. В итоге свой выбор сделали в пользу моего зарплатного банка – ПСБ. Финансовая организация разработала кредит специально для военнослужащих с процентной ставкой от 4,5%*, что в разы ниже предложений других банков. Итоговое решение приняли, учитывая наличие “кредитных каникул”. С их помощью в течение всего срока кредитования можно пропустить два ежемесячных платежа. Надеюсь, нам они не понадобятся, но морально так легче – всегда знаешь, что в непредвиденных обстоятельствах есть подстраховка от банка».

Ставку можно снижать каждый год

Учительница математики одной из городских школ Пскова Татьяна Максимова с настороженностью относится к кредитам. Но, столкнувшись с потребностью расширить жилье, супруги Максимовы решили, не продавая имеющуюся квартиру, купить новую. Аренда первой квартиры должна была помочь гасить ипотеку. Как только определились со стратегией расширения, им подвернулся хороший вариант для покупки. Не хватало только 400 тысяч рублей на первоначальный взнос.

«От предложений банков голова шла кругом. Даже у одной финансовой организации несколько видов кредитов – как тут выбрать? Изучила условия, возможности, нюансы, – благо все можно узнать онлайн. Заинтересовало предложение от ПСБ – банк предлагал минимальную ставку специально для работников бюджетной сферы. Кроме того, оформить кредит можно было всего по двум документам, без залога и поручителей. Но больше всего нас обрадовала возможность уменьшить процентную ставку при оформлении страховки и выплат без просрочек. Поэтому мы оплатили страховой взнос, благодаря чему ставка от 4,5% каждый год будет снижаться на 1% - и так три года. При таких выгодных условиях, мы даже задумались о том, чтобы не брать ипотеку, а оформить всего один потребительский кредит сроком на 5 лет». – поделилась личным лайфхаком Татьяна Максимова.

Рефинансирование

Федор Петрович руководит отделением в одной из районных больниц Пскова: большая нагрузка, высокая ответственность и, чтобы вознаградить себя за нелегкий труд, полтора года назад он взял автокредит. Машину приобретал за три миллиона рублей, но совсем не предусмотрел дополнительные расходы на транспорт.

«Страховка на новый внедорожник обходилась бы в 70 тысяч рублей каждый год. Я не был готов к таким тратам. Выход подсказал коллега – предложил рефинансировать кредит по более низкой ставке и тем самым сократить по нему ежемесячный платеж. Федор Петрович решил воспользоваться советом. Он объединил свой прежний потребительский заем и автокредит. В результате срок выплат остался тот же, а ежемесячный платеж стал заметно меньше за счет низкой ставки.

Говорят, что врачи — волшебники, мы способны выиграть битву с самыми тяжелыми болезнями. Но лично для меня настоящее волшебство — это превращение двух моих кредитов в один, за который платить надо меньше. Этот случай показал мне, как важно быть не только профессионалом в своем деле, но и повышать финансовую грамотность», - сделал вывод Федор Петрович.

Валентина Семенова

*Условия распространяются по кредитному продукту «Кредит особого назначения». Программа предназначена для военнослужащих, врачей, учителей и сотрудников ИТ. Сумма кредита может составлять от 100 тыс. до 5 млн рублей. Срок кредитования – от 12 до 84 месяцев (включительно). Процентная ставка от 4,5 % годовых, в случае обеспечения заемщиком не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты заключения кредитного договора личного страхования по программе добровольного страхования Банка «Защита заемщика». Досрочное погашение производится в любую дату без ограничений по сумме, без штрафных санкций.

Ставка может быть понижена по кредиту на 3 процентных пункта за весь срок кредита, при оплате ежемесячных платежей если оформить финансовую защиту и платить без просрочек. При несвоевременной оплате платежей начисляются пении в размере 0,6% от суммы просроченной задолженности в день. По данной программе предусмотрено оформление кредитных каникул сроком до 2 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой.

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 17.01.2023 г. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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