Общество

Треть российских мужчин хотели бы получить в подарок внимание от близких - ВЦИОМ

Если в 2019 году самым желанным подарком на 23 февраля была туристическая поездка (22%), то сегодня — внимание от близких (33%), четыре года назад его рассчитывали получить только 6%. Выросла за рассматриваемый период и потребность во внимании со стороны государства — 11% (против 2% в 2019 году). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Впрочем, нематериальными знаками внимания дело не ограничивается. У особо взыскательных мужчин запросы посерьезнее: 14% хотели бы получить на 23 февраля недвижимость (квартиру/дом). Остались и те, кто рассчитывает на туристическую путевку (10%) и автомобиль (9%), хотя доля таковых снизилась с 2019 года примерно вдвое (10% против 22% в 2019 году, 9% против 17% в 2019 году)», – отметили аналитики.

В числе ранее незаявленных подарков — инструменты (8% против 0% в 2019 году) и предметы для рыбалки (7% против 1% в 2019 году). Примерно столько же назвали деньги (7%).

Ничего не хотят получить в подарок 14% мужчин.