Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
построй дом своей мечты
четыре способа купить квартиру
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Псковэнергосбыт» режим работы в праздники
Политические итоги-2022
Защита для псковских предпринимателей
возможности для рекламы
готовимся к праздникам
в Кремль платно
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Общество 22.02.2023 17:520 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в День защитника Отечества 23.02.2023 09:520 В России установилась погодная противофаза 23.02.2023 09:300 Александр Котов: День защитника Отечества всегда был больше, чем профессиональный праздник 23.02.2023 09:250 Косметолог назвала способы избежать раннего старения 23.02.2023 09:170 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества 23.02.2023 09:010 Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - ВОЗ
 
 
 
Самое популярное 16.02.2023 23:150 Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области 21.02.2023 09:272 Мужчина зашёл в ларёк в Пскове и умер  17.02.2023 16:106 Михаил Ведерников: Никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится 16.02.2023 12:159 Назван размер средней заработной платы в Псковской области в 2022 году 16.02.2023 13:481 «Золотую рыбку» поймали на Чудском озере. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - ВОЗ

23.02.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

Каждые две минуты во всем мире умирает одна женщина во время беременности или при родах, с 2015 года цифры не изменились, а в некоторых регионах даже выросли, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Каждые две минуты женщина умирает во время беременности или родов. В этом докладе "Тенденции материнской смертности" выявляются тревожные тенденции в области женского здоровья за последние годы, поскольку материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира», - приводит РИА Новости содержание документа.

Доклад, в котором отслеживается материнская смертность на национальном, региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2020 год, показывает, что в 2020 году во всем мире произошло около 287 тысяч материнских смертей. В 2016 году было зарегистрировано около 309 тысяч.

«В двух из восьми регионов ООН – Европе и Северной Америке, а также Латинской Америке и Карибском бассейне - уровень материнской смертности увеличился на 17% и 15% соответственно с 2016 по 2020 год», - уточняет организация.

По данным ООН, в 2020 году около 70% всех случаев материнской смертности произошло в странах Африки к югу от Сахары.

«Сильное кровотечение, высокое кровяное давление, инфекции, связанные с беременностью, осложнения после небезопасного аборта и сопутствующие заболевания, которые могут усугубляться беременностью (такие как ВИЧ/СПИД и малярия), являются основными причинами материнской смертности», - говорится в докладе.

ВОЗ призывает мир ускорить прогресс в достижении глобальных целей по сокращению материнской смертности, поскольку к 2030 году может умереть более миллиона женщин.

Теги: #ВОЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?
В опросе приняло участие 127 человек
23.02.2023, 10:080 20 кур и трех уток спасли при пожаре в Печорах 23.02.2023, 09:520 В России установилась погодная противофаза 23.02.2023, 09:300 Александр Котов: День защитника Отечества всегда был больше, чем профессиональный праздник 23.02.2023, 09:280 МИД РФ заявил о готовности к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем
23.02.2023, 09:250 Косметолог назвала способы избежать раннего старения 23.02.2023, 09:170 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества 23.02.2023, 09:170 Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля 23.02.2023, 09:010 Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - ВОЗ
23.02.2023, 09:000 День защитника Отечества отмечают в России 22.02.2023, 22:003 40% россиянок в качестве подарка на 23 февраля планируют приготовить праздничный ужин – ВЦИОМ 22.02.2023, 21:400 Многочисленные нарушения выявили в пыталовском доме-интернате для престарелых 22.02.2023, 21:203 Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от привычных сортов сыра
22.02.2023, 21:000 Сильнейших спортсменов-лыжников определили среди сотрудников УФСИН в Псковской области 22.02.2023, 20:541 Псковичка ударила невестку банкой по голове 22.02.2023, 20:480 Псковские приставы поздравили ветерана из Бежаницкого района 22.02.2023, 20:400 Врач-невролог назвала возраст, в котором человеку требуется меньше всего сна
22.02.2023, 20:370 «Лэнд-лиз» обсудят во время Александро-Невских бесед 22.02.2023, 20:201 Пскович предстанет перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде 22.02.2023, 20:000 Работавшего на рынке в 90-е брата ищет сестра в Псковской области 22.02.2023, 19:570 Умерла педагог великолукского филиала ПГУПС Галина Смирнова
22.02.2023, 19:400 Юбилейную медаль «ХХ лет рабоче-крестьянской Красной армии» продемонстрировал псковский музей 22.02.2023, 19:320 Советы псковичам: как с пользой провести длинные выходные 22.02.2023, 19:201 Печь блины на растительном молоке для снижения калорийности рекомендовал диетолог 22.02.2023, 19:100 Прокуратура проконтролировала обеспечение безопасности движения поездов в Дновском районе
22.02.2023, 19:002 Число вакансий для соискателей с инвалидностью в Псковской области выросло на 73% 22.02.2023, 18:450 80-летие подвига Александра Матросова отметили в локнянской деревне Чернушки 22.02.2023, 18:450 Треть российских мужчин хотели бы получить в подарок внимание от близких - ВЦИОМ 22.02.2023, 18:351 Автобус создал пробку на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО
22.02.2023, 18:270 Новгородец предстанет перед псковским судом за покушение на сбыт наркотиков 22.02.2023, 18:150 Псковский театр драмы опубликовал афишу на 23-26 февраля 22.02.2023, 18:000 Более 20 медалей получили дзюдоисты «Спортивного единства» на турнире в Пскове 22.02.2023, 17:520 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в День защитника Отечества
22.02.2023, 17:480 Житель Порховского района вновь отправится в колонию за кражу вещей 22.02.2023, 17:450 Асфальт при съезде с кругового перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной обновят в Пскове 22.02.2023, 17:430 Музей Спегальского в Пскове станет доступен для посещения по воскресеньям 22.02.2023, 17:400 Продолжается прием заявок на лучший эскиз памятного знака при въезде в Печоры
22.02.2023, 17:390 Росгвардейцы задержали псковича за кражу бытовой химии 22.02.2023, 17:360 Псковский губернатор встретился с волонтерами, которые шьют изделия для военнослужащих 22.02.2023, 17:330 «Собственной персоной»: Борис Елкин о борьбе со снегом, ремонте дорог и расширении границ Пскова. ВИДЕО 22.02.2023, 17:260 Приоритетные задачи на 2023 год назвал региональный Роспотребнадзор
22.02.2023, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 февраля 22.02.2023, 17:040 Профсоюзы обеспечат госпиталь в Острове минеральной водой 22.02.2023, 16:560 Снижение заболеваемости туберкулёзом отмечалось в Псковской области в 2022 году 22.02.2023, 16:500 Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района
22.02.2023, 16:460 Туман накроет Псковскую область 23 февраля 22.02.2023, 16:370 Режиссер спектакля о событиях на Донбассе рассказала, что увидят псковичи в постановке 22.02.2023, 16:270 Борис Елкин: Расширение Пскова за счет части района - серьезный вопрос для всех жителей 22.02.2023, 16:080 «Росгосстрах» и Travelata.ru рассказали, куда россияне поедут на 23 февраля
22.02.2023, 16:040 Полицейские поймали вандалов, разрушивших арку фотозоны в Великих Луках 22.02.2023, 16:010 Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии для участников СВО 22.02.2023, 15:580 Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области 22.02.2023, 15:440 «Гайд-парк»: Антон Минаков о работе ЛДПР, вызовах-2023 и о «пророчествах» Жириновского. ВИДЕО
22.02.2023, 15:340 Двух братьев задержали за ограбление магазина в Великих Луках 22.02.2023, 15:220 Любопытные факты о мусоре перечислил «Экопром» 22.02.2023, 15:101 Борис Елкин: Новый руководитель банно-прачечного комбината вскрыл много интересного 22.02.2023, 14:590 Военнослужащих-участников СВО наградили в Пскове
22.02.2023, 14:501 Антон Минаков: Говоря о «партии победы», Леонид Слуцкий имеет в виду ЛДПР 22.02.2023, 14:470 Мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили в Невеле 22.02.2023, 14:330 Руководители региона возложили цветы к мемориалу погибшим воинам спецназа 22.02.2023, 14:310 В администрации Пскова в ближайшее время не планируются структурные изменения — Борис Елкин
22.02.2023, 14:220 Наличие забора и отсутствие газа привели граждан на приём к Алексею Севастьянову 22.02.2023, 14:110 Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России 22.02.2023, 14:090 Бороться с партией власти стало ещё сложнее – координатор псковского отделения ЛДПР 22.02.2023, 13:580 Движение по одной полосе улицы Николая Васильева ограничат в Пскове
22.02.2023, 13:490 Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму 22.02.2023, 13:420 Пушкинский заповедник зовёт на «Красные посиделки» с ржаными сухарями и при керосинках 22.02.2023, 13:400 «PROПРАВО»: О праве на налоговые вычеты. ВИДЕО 22.02.2023, 13:300 Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в Пскове
22.02.2023, 13:221 Уборку последствий снегопада в Пскове оценил Борис Елкин 22.02.2023, 13:170 Почти 300 тысяч случаев инфекционных и паразитарных болезней зарегистрировали в Псковской области в 2022 году 22.02.2023, 13:130 Рекордный рост вкладов зафиксировали в Псковской области 22.02.2023, 13:040 Антон Минаков объяснил феномен сбывающихся «пророчеств» Жириновского
22.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 22.02.2023, 13:000 Память погибших защитников Отечества почтили в Пскове. ФОТО 22.02.2023, 12:550 Псковская область ставит рекорды по добыче торфа и легкоплавких глин 22.02.2023, 12:490 Проект переноса и реставрации Анастасиевской часовни в Пскове прошёл экспертизу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru