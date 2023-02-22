Общество

Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности - ВОЗ

Каждые две минуты во всем мире умирает одна женщина во время беременности или при родах, с 2015 года цифры не изменились, а в некоторых регионах даже выросли, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Каждые две минуты женщина умирает во время беременности или родов. В этом докладе "Тенденции материнской смертности" выявляются тревожные тенденции в области женского здоровья за последние годы, поскольку материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира», - приводит РИА Новости содержание документа.

Доклад, в котором отслеживается материнская смертность на национальном, региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2020 год, показывает, что в 2020 году во всем мире произошло около 287 тысяч материнских смертей. В 2016 году было зарегистрировано около 309 тысяч.

«В двух из восьми регионов ООН – Европе и Северной Америке, а также Латинской Америке и Карибском бассейне - уровень материнской смертности увеличился на 17% и 15% соответственно с 2016 по 2020 год», - уточняет организация.

По данным ООН, в 2020 году около 70% всех случаев материнской смертности произошло в странах Африки к югу от Сахары.

«Сильное кровотечение, высокое кровяное давление, инфекции, связанные с беременностью, осложнения после небезопасного аборта и сопутствующие заболевания, которые могут усугубляться беременностью (такие как ВИЧ/СПИД и малярия), являются основными причинами материнской смертности», - говорится в докладе.

ВОЗ призывает мир ускорить прогресс в достижении глобальных целей по сокращению материнской смертности, поскольку к 2030 году может умереть более миллиона женщин.