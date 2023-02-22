Общество

Косметолог назвала способы избежать раннего старения

К факторам преждевременного старения относятся неправильное питание, дефицит сна, вредные привычки и генетика. О том, как снизить такие риски, рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель.

«Основной причиной раннего старения людей среднего возраста признан дефицит сна, что в настоящее время встречается всё чаще. Недостаток сна приводит к нарушению гормонального фона, а именно к нарушению синтеза соматотропного гормона — гормона роста или, как его еще называют, гормона молодости. Также дефицит сна приводит к нарушению всех обменных процессов, в том числе и процесса синтеза коллагенового волокна. Кроме того, он может привести к ранней менопаузе у женщин», — цитируют ее «Известия».

Кроме того, преждевременному старению способствует неправильное питание, а именно наличие большого количества углеводов, то есть сахаров, в рационе. Сахар в своем первоначальном состоянии формирует гликацию тканей. Гликация — это формирование определенных изменений изначальной структуры, будь то соединительная ткань, кожа или даже клетки головного мозга. Этот процесс приводит к раннему старению покровных тканей, а также является одной из причин развития болезни Альцгеймера, указала Энтель.

«Следующим пунктом, который мы можем также отнести к нарушению здорового образа жизни, являются вредные привычки. Алкоголь допустим, но в небольших количествах — не больше нескольких порций алкоголя в неделю. К порции алкоголя относится 125 мл вина или 30 мл крепкого алкоголя», — уточнила врач.

Не менее вредным является и курение. Эта привычка нарушает синтез собственного коллагена и приводит к развитию негативных изменений в структуре кожи. В результате теряется ее эластичность, она приобретает серый оттенок, становится пигментированной, с расширенными порами, что также не добавляет молодости.

«И заключительным пунктом, который тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, является генетика. Если в вышеописанных пунктах мы можем повлиять на ситуацию своими усилиями, то в этом случае что-то изменить, к сожалению, невозможно. Генетические факторы, особенно для организма женщины, зачастую являются ведущими. И если мы знаем, что у нас мама старела рано или у нее была ранняя менопауза, мы можем говорить о том, что преждевременное старение коснется и нас», — отметила Энтель.

В качестве профилактики раннего старения косметолог рекомендовала исключить неправильное питание, курение, чрезмерный прием алкоголя. Кроме того, врач советует перестать загорать, поскольку загар убивает все важные структуры для молодости кожи и повреждает ее генетический аппарат. Кроме того, он является мощным онкогенным фактором.

«Если вы всё-таки хотите загорать, важно сформировать гигиену загара — до 9–10 утра и после 16–17 часов вечера, когда мы находимся на море. Применение солнцезащитных средств также поможет профилактировать преждевременное старение», — резюмировала врач.