В России установилась погодная противофаза

Сегодняшний день на Русской равнине обещает стать самым холодным с начала февраля, сообщает метеоцентр «Фобос».
В зоне между аномальным теплом и февральской стужей оказались Прикавказье и Поволжье. «Так, в Ставрополе отмечались настоящие метели, которые стали переходить… в град! Это крайне редкое явление для февраля месяца. В Самарской области из-за снегопада пришлось ограничить движение по четырём федеральным трассам. В этом регионе на пике ненастья видимость ухудшалась до 700–900 м.
Виновник непогоды — активный циклон, который в эти дни смещается по территории России. Сейчас его центр располагается над Южным Уралом. Сибирь оказалась в его тёплом секторе: сюда был заброшен воздух из южных широт. А вот Русская равнина, напротив, попала в холодную часть вихря: на запад страны поступают воздушные массы из Арктики. На фоне похолодания здесь усилился антициклон. Сегодня морозы станут ещё крепче. На востоке даже днём столбики термометров поднимутся только до −10…−15°С, а в западной части – до −7…−12°С», - говорится в сообщении метеоцентра.
В Сибирь на фоне этих событий очень быстро вернётся зимняя стужа. Похолодает и на Волге. Уже сегодня в Самаре −11°С, снегопады ослабеют. Завтра они вовсе прекратятся, но морозы не отступят. Затем Поволжье почувствует влияние очередного циклона, и показания термометров станут повышаться: в понедельник до +2°С, пройдёт снег с дождём.
«Чуть раньше ненастье доберется до центральных областей. Сегодня в Москве солнечно и только −8°С. Но с завтрашнего дня погода в столице испортится, в выходные потеплеет до +1…+2°.С А самые сильные осадки пройдут в воскресенье - выпадет до 20 мм, или порядка половины февральской нормы!» - добавили в «Фобосе».