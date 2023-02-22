Общество

В России установилась погодная противофаза

Сегодняшний день на Русской равнине обещает стать самым холодным с начала февраля, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вот уже третьи сутки регион остается во власти морозов. В Москве во вторник показания термометров в течение дня не поднялись выше −9°С, а в среду днём было вообще всего −11°С. В Санкт-Петербурге из-за стужи даже объявили жёлтый уровень погодной опасности. В Ленинградской области накануне в среду под утро воздух остыл до −27°С, что на 15°С ниже нормальных значений третьей декады февраля. Впрочем, удивляла погода не только жителей европейской части России. В Сибири, напротив, случилось резкое потепление. Например, в Алтайском крае на отдельных метеостанциях в среду термометры показали почти +14°С, начали быстро оседать сугробы!» - отметили в «Фобосе».

В зоне между аномальным теплом и февральской стужей оказались Прикавказье и Поволжье. «Так, в Ставрополе отмечались настоящие метели, которые стали переходить… в град! Это крайне редкое явление для февраля месяца. В Самарской области из-за снегопада пришлось ограничить движение по четырём федеральным трассам. В этом регионе на пике ненастья видимость ухудшалась до 700–900 м.

Виновник непогоды — активный циклон, который в эти дни смещается по территории России. Сейчас его центр располагается над Южным Уралом. Сибирь оказалась в его тёплом секторе: сюда был заброшен воздух из южных широт. А вот Русская равнина, напротив, попала в холодную часть вихря: на запад страны поступают воздушные массы из Арктики. На фоне похолодания здесь усилился антициклон. Сегодня морозы станут ещё крепче. На востоке даже днём столбики термометров поднимутся только до −10…−15°С, а в западной части – до −7…−12°С», - говорится в сообщении метеоцентра.

Долго в таком состоянии атмосфера оставаться не будет. Уже завтра антициклон переместится на юг Европейской России, а с северо-запада в регион прорвется атлантический циклон, несущий согретые Гольфстримом воздушные массы и новую порцию сильных снегопадов. «На пик ненастье и потепление выйдут в выходные дни. К исходу воскресенья местами в центре и на северо-западе России выпадет около половины февральского объема осадков. Причём, южнее линии Смоленск-Москва-Пенза снег даже может переходить в дожди», - рассказали синоптики.

В Сибирь на фоне этих событий очень быстро вернётся зимняя стужа. Похолодает и на Волге. Уже сегодня в Самаре −11°С, снегопады ослабеют. Завтра они вовсе прекратятся, но морозы не отступят. Затем Поволжье почувствует влияние очередного циклона, и показания термометров станут повышаться: в понедельник до +2°С, пройдёт снег с дождём.

«Чуть раньше ненастье доберется до центральных областей. Сегодня в Москве солнечно и только −8°С. Но с завтрашнего дня погода в столице испортится, в выходные потеплеет до +1…+2°.С А самые сильные осадки пройдут в воскресенье - выпадет до 20 мм, или порядка половины февральской нормы!» - добавили в «Фобосе».