Общество

У каких женщин выше шансы забеременеть двумя и более детьми, рассказала акушер

Факторами, повышающими вероятность наступления многоплодной беременности, являются наследственность и индивидуальная предрасположенность женщины. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Кутасова.

Как отметила специалист, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), двойня рождается у одной из 80 женщин, а тройня — у одной из 8 тыс. Еще реже встречается беременность четырьмя и более детьми.

«Основная причина возникновения многоплодной беременности — наследственный фактор. Но многоплодная беременность может наступить даже в том случае, если у родственников никогда такого не наблюдалось. Существует индивидуальная предрасположенность: если происходит две овуляции в цикл или сама яйцеклетка имеет особенность делиться, то вероятность многоплодной беременности в разы выше», — цитируют «Известия» гинеколога.

Кроме того, существует расхожее мнение, что причиной беременности несколькими детьми может стать процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако по законодательству РФ запрещено переносить более двух эмбрионов. Но даже при переносе одного эмбриона были случаи, когда он делился в организме женщины и рождались близнецы, рассказала специалист.

По ее словам, беременность двойней и тройней чаще сопровождается осложнениями. Могут наблюдаться анемия, артериальная гипертензия, угроза прерывания беременности на ранних сроках, предлежание плаценты, недоношенность.

«Во время родов возрастает вероятность столкнуться с преждевременным разрывом плаценты или слабой родовой деятельностью. А среди осложнений после родов — замедленная сократимость матки, неполная отслойка плаценты, послеродовые кровотечения. Ранняя диагностика позволяет снизить риски осложнений», — указала врач.

Она подчеркнула, что во время наблюдения важно учитывать все факторы: темпы увеличения размеров живота, характер выделений, общее самочувствие. Также желательно как можно раньше встать на учет к акушеру-гинекологу, два раза в месяц проходить обследование и УЗИ.