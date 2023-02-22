Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом и краеведом Дмитрием Белюковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - краевед, депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним об Олимпийском движении, 80-летии подвига Александра Матросова и о депутатской деятельности.

Каковы планы по благоустройству, ремонту в округе №1, интересы которого представляет в гордуме Дмитрий Белюков? Как Великолукское краеведческое общество отмечает свое 100-летие? Достаточно ли нынешнее поколение знает о подвиге Александра Матросова? Почему происходит политизация Олимпийского движения? Хватает ли у школьников времени на учебу с учетом непрекращающихся в последнее время попыток внедрить в образовательный процесс разного рода «инновации»: уроки НВП, обязательного «трудового воспитания», курса изучения священных текстов и так далее?

Трансляция завершена.