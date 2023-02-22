Участникам СВО предоставят право на беспошлинное восстановление утраченных документов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба партии «Единой России»
«Отработали по линии рабочей группы по вопросам СВО с коллегами из МВД отмену госпошлины за восстановление утерянных личных документов (паспортов, водительских удостоверений и т.д.) участникам спецоперации. Это право им будет предоставлено в ближайшее время. От этого напрямую зависит получение положенных бойцам выплат и мер поддержки. Законодательное решение обеспечим», - отметил он.
Андрей Турчак поблагодарил коллег в министерстве за оперативную реакцию.