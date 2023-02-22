Общество

Участникам СВО предоставят право на беспошлинное восстановление утраченных документов

Участникам СВО предоставят право на беспошлинное восстановление утраченных документов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба партии «Единой России»

«Отработали по линии рабочей группы по вопросам СВО с коллегами из МВД отмену госпошлины за восстановление утерянных личных документов (паспортов, водительских удостоверений и т.д.) участникам спецоперации. Это право им будет предоставлено в ближайшее время. От этого напрямую зависит получение положенных бойцам выплат и мер поддержки. Законодательное решение обеспечим», - отметил он.

Андрей Турчак поблагодарил коллег в министерстве за оперативную реакцию.