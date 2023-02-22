Общество

Удовлетворенность россиян медпомощью в 2022 году превысила 41%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень удовлетворенности здравоохранением у жителей России в прошлом году составил 41,4%, что является высоким показателем за последние годы.

«Уровень удовлетворенности самый высокий за предыдущие годы. Посмотрите, он в среднем за весь период 2022 года составляет 41,4 процента», — сказал министр.

В то же время он отметил, что говорить о достижении колоссальных результатов пока рано, страна «движется по пути к этим результатам», пишет ТАСС.