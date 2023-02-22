Общество

Непогоду прогнозируют в Центральной России

Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

По его словам, такой температурный фон характерен для первых дней апреля.

«Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя», — добавил синоптик.