Общество

Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона

Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности. Об этом рассказала эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева.

«Зависимость от социальных сетей - это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость», - цитирует ее РИА Новости.

Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск. «Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма», - добавила Благодарева.

Она указала, что за 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов. «В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности», - пояснила Благодарева.

По ее словам, сейчас сложно сказать, сколько можно пользоваться телефоном в день без вреда для здоровья, но «однозначно стоит сократить бесполезные просмотры соцсетей в пользу общения».

«Интернет заполнил нашу жизнь. Магазины, книги, фильмы, общение – все находится в Сети и нужно с умом использовать эти технологические достижения современности. Можно постараться пользоваться телефоном от часа до двух в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться. В остальном человек должен прийти к осознанию того, что пользы от постоянного просмотра ленты нет, информация забывается, копятся дела по дому, долги по работе и учебе, поэтому лучше потратить свое время на что-то полезное или более приятное», - добавила Благодарева.