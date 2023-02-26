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Общество

Распространенные причины кашля перечислил врач

27.02.2023 07:18|ПсковКомментариев: 0

Кашель может быть связан с самыми разными факторами, это защитная реакция организма на раздражение особых рецепторов, отметил заслуженный врач России, терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

«Чаще всего причиной раздражения является инфекция верхних или нижних дыхательных путей. Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затрудненным выдохом, что говорит об отечности по ходу трахеи и бронхов. Различают горловой и бронхолегочный кашель», – сказал он в интервью радио Sputnik.

Другой распространенной причиной кашля является курение, продолжил врач.

«Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет. Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние. В итоге курение приводит к хроническому бронхиту курильщика. Самое главное, у большей части курильщиков появляется риск развития хронической обструктивной болезни легких. Полная картина этого заболевания может сформироваться при стаже курения свыше 30-40 лет, и люди становятся инвалидами», – предупредил Александр Карабиненко.

При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель, добавил он. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией, привел пример врач. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать. Чтобы избавиться от симптома, нужно отменить препарат, пояснил Александр Карабиненко.

По его словам, иногда кашель бывает связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«При хронической сердечной недостаточности возникает кашель. Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений – отека легких и сердечной астмы. Сопровождаться кашлем могут также перикардиты», – уточнил Александр Карабиненко.

Пульмонолог посоветовал не принимать лекарства от кашля без консультации с врачом. Сначала нужно пройти обследование, установить причину возникновения симптома и устранить ее, подчеркнул Александр Карабиненко.

Теги: #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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