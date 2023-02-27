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Общество

Подвигу Александра Матросова исполняется 80 лет

27.02.2023 10:19|ПсковКомментариев: 0

80 лет со дня подвига Героя Советского Союза Александра Матросова исполняется сегодня, 27 февраля.

Фото: пресс-служба администрации Великолукского района

Александр Матросов - Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ.

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.

Он погиб в 19 лет. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Александр Матросов удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Ранее администрация Великих Лук представила план мероприятий в честь 80-летия со дня подвига Александра Матросова

Напомним, в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Матросова.

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Теги: #подвиг
Источник: Псковская Лента Новостей
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