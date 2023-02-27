Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских военных с Днем Сил специальных операций

С Днем Сил специальных операций Российской Федерации военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот праздник отмечают самые засекреченные подразделения армии России. Бойцы, которые в наисложнейших условиях обеспечивают выполнение поставленных целей, защищают нашу страну от преступных посягательств», - напомнил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что мужество, стойкость, отвага, высокие моральные качества, патриотизм и преданность Отечеству личного состава Сил специальных операций заслуживают глубокого уважения.

«Благодарю личный состав Сил специальных операций за безупречную службу, верность долгу и присяге. Выражаю слова признательности ветеранам подразделений спецназначения, которые стали примером для нынешнего поколения бойцов. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, удачи, благополучия и успехов в вашей сложной, но такой важной и нужной для страны службе!» - добавил глава региона.