Общество

Новшества в предоставлении мер соцподдержки рассмотрел бюджетный комитет регионального парламента

Изменения в отдельные законодательные акты по вопросам предоставления мер социальной поддержки рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, законопроект устанавливает норматив чистого дохода от личных подсобных хозяйств, позволяющий использовать средства субсидии из федерального бюджета для оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства (размер единовременной выплаты на указанные цели 200 тысяч рублей).

«Какие основные изменения будут, кроме приведения в соответствие с законом?» - уточнил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева ответила, что изменения небольшие и многие связаны с приведением в соответствие.

Александр Братчиков также обратил на единовременную выплату на основании социального контракта. «200 тысяч рублей выделяется. Раньше же было меньше?» - спросил он.

Ольга Евстигнеева подтвердила, что данную выплату увеличили со 100 тысяч рублей до 200 тысяч.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать законопроект на сессии 28 февраля.