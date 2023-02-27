Общество

В Новгородской и Псковской областях на 20% вырос объем интернет-трафика через точки доступа УЦН

Жители Новгородской и Псковской областей стали активнее пользоваться бесплатными общественными точками Wi-Fi, которые компания «Ростелеком» установила в рамках первого этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). В прошлом году пользователи загрузили 218 терабайт данных, что сопоставимо со скачиванием более 11 тысяч фильмов в разрешении 4K. По сравнению с 2021 годом объем трафика вырос на приблизительно на 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В Псковской области точки интернет-доступа работают в 100 малых населенных пунктах, где суммарно проживает более 34 тыс. человек. В 2022 году наиболее активными пользователями стали жители деревень Крипецкое-1 (Псковский район), Лещихино (Палкинский район) и села Кудеверь (Бежаницкий район).

В Новгородской области действует 78 общественных точек доступа Wi-Fi, установленных по проекту УЦН. В населенных пунктах, где они работают, проживает свыше 26 тыс. человек. В прошлом году лидерами по объему загруженных данных и количеству интернет-сессий стали пользователи из деревень Болотной и Сергово (Новгородский район), Сергеево (Парфинский район) и Шуркино (Окуловский район).

«Точки общественного Wi-Fi, которые мы в течение нескольких лет устанавливали в малых населенных пунктах в рамках первого этапа УЦН, стабильно демонстрируют свою высокую востребованность. И это вполне ожидаемый результат, ведь доступ в интернет открывает огромное количество возможностей, которые нужны людям вне зависимости от того, где они проживают. Устранение цифрового неравенства, обеспечение пользователей услугами связи в сельской местности остается для нашей компании одной из важнейших задач, которую мы решаем совместно с Минцифры России», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

В 2021 году «Ростелеком» приступил к выполнению второго этапа проекта (УЦН 2.0), который предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.