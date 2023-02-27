Общество

Очередь из грузовиков под Псковом на въезд из Латвии в Россию выросла до 510

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», увеличилась за неделю почти в 2,5 раза. В общей сложности в очереди находятся 510 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы, опубликованных в понедельник.

«"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 330», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди находятся 180 фур. При этом неделю назад на границе было 210 большегрузов.

При этом на пунктах пропуска на въезде в России со стороны Эстонии очереди полностью отсутствуют, пишет ТАСС.