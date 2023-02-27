Общество

Увеличившийся поток переселенцев из Латвии фиксируют в Псковской области

Программу переселения соотечественников из-за рубежа рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Программа переселения соотечественников работает или нет?» — спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова ответила, что финансирование есть, но желающих не так много. «Показатель на год 950 человек, в прошлом году переехали 499 человек. Это связано со многими факторами», — пояснила она.

Также увеличился поток из Латвии. В прошлом году на переселение заявились 50 человек, до этого показатель в год был — два-четыре человека.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал доработать государственную программу.