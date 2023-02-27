Общество

Начало марта в Псковской области ожидается морозным - синоптик

Начало марта в Псковской области ожидается морозным. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Первая декада марта все-таки пока просматривается морозной. Сохранение морозной погоды ночью и слабая плюсовая температура днем», – рассказала Тала Нещадимова.

Она уточнила, что в конце февраля и начале марта погода будет неустойчивой.

«Дни с осадками будут чередоваться ясными днями. Ночные температуры, определенно, отрицательные - в интервалах от 0 до - 12 °C. Дневные температуры будут близкими к нулю или положительными», – отметила Тала Нещадимова.

Осадки стоит ожидать в виде снега, мокрого снега и снега с дождем.