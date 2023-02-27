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Общество

Назначен главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области

27.02.2023 16:42|ПсковКомментариев: 0

Главным врачом кожно-венерологического диспансера Псковской области назначили Наталью Майорову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Сегодня заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина представила коллективу кожно-венерологического диспансера Наталью Майорову как нового главного врача. Надежда Рагозина пожелала успехов в развитии медицинской организации и отметила, что профессиональный опыт, управленческие и организаторские способности должны этому помочь», – отметили в комитете.

Наталья Майорова хорошо знакома медицинским работникам, персоналу учреждения, она прошла путь от интерна кожно-венерологического диспансера до главного врача. С 2002 года она работала врачом-дерматовенерологом, была заведующей поликлиническим отделением, а с октября 2022 года исполняла обязанности главного врача.

Наталья Майорова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология», Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственной и муниципальное управление».

Теги: #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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