Общество

Эквадорские бананы не пропустили через госграницу в Псковской области

Эквадорские бананы с недействительным фитосанитарным сертификатом пытались ввезти на территорию России через государственную границу в Псковскуой области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввоз на территорию страны 25,2 тонны свежих эквадорских бананов запретили на российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки». Партия фруктов следовала автотранспортным средством из Латвии в Республику Казахстан.

Инспектор ведомства установил, что реэкспортный фитосанитарный сертификат страны-экспортера был заполнен неполностью - в графе «Заявленный пункт ввоза» отсутствовали сведения о первом пункте прибытия груза в страну назначения.