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Общество

﻿О целесообразности обогрева кровли

27.02.2023 18:57|ПсковКомментариев: 0

Обогрев кровли antiledgroup.ru

Погодные условия нашего государства вынуждают коммунальщиков и население еще до наступления сезона думать о том, чтоб защитить крышу от снега и наледи. Практика показывает, что тот вопрос особенно актуален для частных домов по причине резких перепадов температуры зимой и в межсезонье. Очень часто это провоцирует сначала таяние и подтекание снега, а потом его замерзание. Как следствие, образуются сосульки, которые повреждают водосточные трубы и крышу. Наледь представляет серьезную угрозу для людей. Именно поэтому в настоящее время как нельзя актуальным становится обогрев кровли кабельного типа. Это действенный инструмент, который позволяет бороться с обледенением на различных участках дома. В состав системы входят специальные кабели греющего типа. Такой подход избавит от протечки крыши, деформирований водостоков и желобов. Кроме того, это хорошая возможность предотвратить падение сосулек, а также наледи участок, который находится поблизости. Обогрев крыши позволит говорить о постепенном скоплении льда на поверхности крыши и в стоках во время изменений температуры. К слову сказать, такой подход рекомендован для всех строений в 2004 году.

О комплектации обогрева

Обогрев кровли antiledgroup.ru

  1. Кабель нагревания - именно он обеспечивает обогрев кровли, лотков, желобов и водосливов. Саморегулирующий греющий элемент предлагает антиобледенение в автоматическом формате благодаря датчикам, активизирующим механизм при определенных природных условиях.
  2. Кабели силового и информационного типа, монтажные приспособления и коробки распределения. Предлагают передачу питания для греющего компонента, а также обмен оповещения между датчиками контроля крыши и шкафом управления.
  3. Механизм управления. Создается на основании мощности и требований конструктивного исполнения обогрева крыши, а также категорий управления и исполнения.

Такой подход предлагает огромное количество положительных моментов. Если говорить о самых важных, это следующие:

  • исключает появление наледи, убирает опасные формирования льда и существенно сокращает риск повреждения кровли;
  • экономия денег - после каждого снегопада нет необходимости привлекать профессионалов для удаления льда и снега с кровли;
  • продление периода использования крыши, водостоков, а также составляющих крыш сооружений.

По вопросам можно консультироваться с профессионалами.

Источник фото: компания «Антилед-Групп»

Источник: Псковская Лента Новостей
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