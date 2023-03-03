Общество

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году, объяснил юрист

Из-за того, что пенсионный возраст увеличивается постепенно, в 2023 году по графику выйти на пенсию на общих основаниях не получится, зато досрочно это возможно, если есть основания, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Льготных категорий несколько — прежде всего, это те, кто работал в особых условиях (под землей, в горячих цехах, с вредными факторами). Мужчины могут уйти на пенсию в 50 лет, если стаж такой работы у них составлял десять лет, женщины в 45, если стаж был 7,5 лет. Общий стаж при этом должен быть не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин, пишет агентство «Прайм».

Другая категория — те, кто работал в тяжелых условиях. В частности, это участники экспедиций, а также те, чья деятельность была связана с лесозаготовками, лесосплавом, погрузкой в портах, обеспечением безопасности на транспорте. Стаж такой работы должен быть не менее 12,5 лет для мужчин и десять лет для женщин. Есть и ряд других профессий, подпадающих под особые условия.

Выйти на пенсию раньше могут сотрудники гражданской авиации, водители наземного транспорта на городских линиях, работники исправительных учреждений, спасатели и пожарники. Такое право есть и у женщин-сотрудниц текстильных предприятий, работавших трактористами или машинистами.

В некоторых случаях досрочная пенсия полагается в связи с социальным статусом. К этим категориям относятся многодетные матери, которые вырастили не менее трех детей, имеющие 15 лет стажа и установленное нормативами количество пенсионных баллов. Если детей трое, то можно уйти на отдых в 57 лет, если четверо — то в 56 лет, при большем количестве детей — в 50 лет.

Льгота касается инвалидов и родителей детей-инвалидов, а также тех, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к нему условиях. Военным полагается пенсия по выслуге лет. Для того чтобы оформить досрочную пенсию, надо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы подтверждающие это право, заключил Виноградов.