Общество

Как часто россияне ездят в командировки, рассказали эксперты

Около трети российских компаний отправляют сотрудников в командировки лишь пару раз в год, при этом в целом чаще в деловые поездки посылают мужчин, говорится в исследовании Ассоциации менеджеров.

«В трети (33,6%) российских компаний командировки для сотрудников нельзя назвать частым явлением - они бывают лишь несколько раз в год. В 29,1% компаний, напротив, сотрудников отправляют в деловые поездки каждую неделю. 19,1% респондентов заявили, что в их компаниях сотрудников командируют несколько раз в квартал, а 18,2% - несколько раз в месяц», - приводит текст исследования РИА Новости. При этом 69,8% респондентов указали, что в их компаниях чаще отправляются сотрудники мужского пола, а в 30,2% компаниях - женского.

Кроме того, согласно исследованию, средняя длительность рабочих вояжей в большинстве компаний (75,5%) составляет несколько дней, в 12,7% - сутки, а 10% респондентов сообщили, что чаще всего командируют своих сотрудников на неделю, и лишь 1,8% - на месяц.

Если же говорить о самом предпочтительном виде транспорта для трансфера сотрудников в командировках, то, согласно исследованию, им является самолет - об этом рассказали 73,9% представителей российских компаний. При этом 16,2% компаний предпочитают самолетам поезда. «И всего 9,9% респондентов заявили, что в их компаниях приоритетным вариантом трансфера является автотранспорт», - выяснили специалисты.

«Однако при трансферах в близлежащие пункты назначения приоритеты кардинально меняются. Так, в 37% компаний выбор падает на поезда, в 34,3% - на автотранспорт. Самолеты готовы рассматривать для таких поездок лишь 28,7% компаний», - отмечается в исследовании.

При этом ограничения на стоимость трансфера для одного сотрудника у всех компаний разная, но в большинстве случаев (46,2%) не превышает 10 тысяч рублей. «Чуть меньше (43,4% компаний) закладывают на трансфер от 10 до 30 тысяч рублей. И лишь 10,4% готовы тратить на дорогу сотрудников свыше 30 тысяч рублей», - говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены работники более 100 российских компаний.