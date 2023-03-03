Общество

Эксперты оценили предложение Минздрава об удаленных медосмотрах водителей

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления правительства, которое регламентирует особенности проведения дистанционных предрейсовых медосмотров водителей. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает обязательную идентификацию личности проверяемого перед началом медосмотра. Кроме того, отдельные требования предъявляются к медработникам, которые будут проводить дистанционные осмотры.

Возможность прохождения дистанционных медосмотров в первую очередь нацелена на дальнобойщиков и таксистов, заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С ним согласен президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Однако эффективно система сможет работать только после того, как в стране появится сеть пунктов, на которых водители смогут пройти дистанционный медосмотр, подчеркнул он. По его словам, такое оборудование в первую очередь необходимо разместить на стоянках дальнобойщиков и АЗС.

Устройства, при помощи которых проводятся такие осмотры, нередко выдают некорректные результаты, рассказал «Известиям» автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

«Мы проверили, как работает аппаратура для проверки водителей, установленная на сети АЗС по инициативе одного из агрегаторов такси. Оказалось, что результаты сильно зависят от загрузки сервиса такси в конкретный момент времени. Например, когда на линии ощущалась серьезная нехватка машин и таксистов, система признала годным к управлению автомобилем водителя, который специально перед проверкой не спал больше суток. В аналогичной ситуации аппаратура «не распознала» и человека, который перед прохождением контроля выпил пару банок пива», — рассказал Евгений Грэк о результатах эксперимента, проведенного активистами.