Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников

Завод ООО «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.
Сейчас предприятию нужны:
- инженер КИПиА;
- слесарь КИПиА;
- техник-программист;
- экономист;
- специалист по кадровому администрированию;
- лаборант;
- начальник смены;
- слесарь-сантехник;
- дворник;
- начальник административно-хозяйственного отдела;
- электромеханик;
- уборщик производственных помещений.
ООО «Титан-Полимер» гарантирует:
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- своевременную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
- возможность карьерного роста;
- комфортные и безопасные условия труда;
- доставка до места работы транспортом предприятия.
Подробности по телефону: 8-911-880-11-58.