Общество

На завершение строительства школы на Завеличье направят более 250 млн рублей

На завершение строительства школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове направят еще 252,5 млн рублей, сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как рассказала Тамара Винт, безвозмездные поступления в бюджет города Пскова на 2023 год увеличиваются на 256,7 млн рублей. В результате 252,5 млн рублей дополнительно направят на завершение строительства школы на улице Киселева, 1,9 млн рублей - на установку недостающих дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог, 3,1 млн рублей - на содержание дорог.

Кроме того, на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений направят 5 млн рублей, на благоустройство территории парка имени 300-летия прокуратуры и приобретение для него элементов благоустройства с последующей установкой - 2,3 млн рублей.

На сессии присутствовал 21 депутат из 25, изменения они поддержали единогласно.

Напомним, строительство школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове планируют закончить в 2023 году.