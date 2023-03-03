Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» о противостоянии ПЛН и ПАИ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Темой выпуска станет явление, больше 20 лет формирующее медийный ландшафт в Псковской области — противостояние Псковской Ленты Новостей и Псковского Агентства Информации.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко расскажут, как первая новостная лента региона начинала с рассылки информации по факсу и как движок ее сайта был позаимствован для открытия проекта-клона; приведут данные объективной статистики, подтверждающие многолетнее первенство ПЛН, и попытаются разобраться, почему ресурс, обладающий мощными административными рычагами, довольствуется статусом «вечно второго».

Трансляция завершена.