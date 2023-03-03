Общество

«Прессинг»: Противостояние ПЛН и ПАИ - зашитое в ДНК бренда клонирование и объективная статистика. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 марта. Темой выпуска стало явление, больше 20 лет формирующее медийный ландшафт в Псковской области — противостояние Псковской Ленты Новостей и Псковского Агентства Информации.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко рассказали, как первая новостная лента региона начинала с рассылки информации по факсу и как движок ее сайта был позаимствован для открытия проекта-клона; привели данные объективной статистики, подтверждающие многолетнее первенство ПЛН, и попытались разобраться, почему ресурс, обладающий мощными административными рычагами, довольствуется статусом «вечно второго».