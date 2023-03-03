Общество

Названы опасные последствия проглоченной жевательной резинки

Частое проглатывание жевательной резинки сопряжено с рядом опасных последствий для здоровья, в том числе это может вызвать сильные боли в животе, цитирует Daily Mail гастроэнтеролога Сару Месилхи.



Если проглотить жвачку один раз, вероятнее всего, это не повлечет за собой никаких последствий. Но в тех случаях, когда жвачка не выплевывается, а глотается регулярно, могут возникнуть опасные последствия, отмечает гастроэнтеролог.

Например, проглоченная жвачка может стать причиной болей в животе, тошноты и рвоты. Все дело в том, что этот продукт не переваривается в желудке, так как изготовлен из синтетического каучука, пишет RuNews2.

Если за короткое время проглочено большое количество жевательных резинок, они могут образоваться в массу, блокирующую пищевод.

В то же время гастроэнтеролог опровергла миф о том, что проглоченная жвачка будет находиться в желудке годами.