Общество

Минпросвещения предложило ввести единую форму для каждой школы

Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом образовательные учреждения сами смогут установить модели и цвета.

Министр просвещения Сергей Кравцов ещё в ноябре 2022 года акцентировал внимание на необходимости найти законодательное решение для введения школьной формы.

Правом установить унифицированную школьную форму воспользовались уже 37 регионов России.

Также известно, что в прошлом году в стране начали разрабатывать государственной стандарт формы для учащихся.