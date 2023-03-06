Общество

Особо прекрасна: «Европа Плюс» подарит слушательницам бьюти-боксы

8 марта радио №1 в России* подарит своим слушательницам красоту и позитив. Весь день «Европа Плюс» будет разыгрывать приятные призы — лимитированные бьюти-боксы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радиостанции.

Подарок от «Европы Плюс» достанется каждой, кто с 8:00 до 20:00 победит в специальной игре в национальном эфире «Особо прекрасна». После условного сигнала слушательнице достаточно первой дозвониться на +7 (495) 645-65-65 и по двум фактам о творчестве и личной жизни популярной певицы угадать, о ком идёт речь. Вероятность одержать победу пятьдесят на пятьдесят, ведь выбор облегчат два варианта ответа, которые следом предложит ведущий станции. Акция будет проводиться каждый час, что также увеличит шансы на успех.

Сюрприз от «Европы Плюс» точно порадует каждую девушку и добавит ярких красок весеннему настроению. Обаятельные и привлекательные получат всё, о чём мечтали и что, наверняка, поможет поэкспериментировать с образом и поразить своей красотой любимых.

Больше информации об акциях «Европы Плюс» — в эфире, на europaplus.ru и страницах станции в социальных сетях.

Реклама, ООО «Норд-Вест Проект»

Токен: Pb3XmBtzsvzKr1dHsDFFuZSbeH3X1j1fYgukKfk

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM

«Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 8,6 млн слушателей (13,5%), еженедельно более 19,9 млн человек (31,2%), а доля рынка по аудитории станции составляет 7,2%**. 15 лет подряд «Европа Плюс» - радио №1 среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории*.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 400 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.

**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.